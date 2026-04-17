◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）中日・井上一樹監督は試合後、日本ハムから金銭トレードで加入した杉浦稔大投手の１軍昇格を予告した。手薄な中継ぎ陣の補強として獲得した右腕。この日、ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（ナゴヤ）で移籍後初登板した。１回無安打無失点で、指揮官も映像をチェック。「（昇格を）考えています。これくらい投げられれば大丈夫だと判断した。近いうちに。あしたか、あさっ