◇パ・リーグロッテ0―1楽天（2026年4月17日楽天モバイル最強パーク）ロッテがサヨナラ負けで最下位に転落した。0―0の延長11回、2死一塁から二盗を狙った辰己に対しての捕手・佐藤の送球が悪送球に。一気に三塁まで進まれ、続く村林に初球を左前に運ばれた。サブロー監督は「ちょっと僕もいろんなことができたなっていう、反省もあるし…。けど、ミスっすね、やっぱりね。最後、ミスが出て」と無念の表情。「ミスさえ