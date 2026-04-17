アメリカとイランによる戦闘終結に向けた2度目の直接協議が19日にも行われると報道されました。オンラインニュースサイト「アクシオス」は17日、関係者の話として、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた2度目の直接協議が19日にも行われると伝えました。開催場所は前回と同じパキスタンのイスラマバードで、協議の開催に向けてパキスタンが仲介し、エジプトとトルコも水面下で支援しているということです。また、アメリカとイラ