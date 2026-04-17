当時14歳の少女に現金を渡す約束をし、みだらな行為をしたなどとして起訴された三重県警の警察官が懲戒免職処分を受けました。 【写真を見る】三重県警の警察官を懲戒免職当時14歳の少女に現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたなどとして起訴 懲戒免職となったのは、三重県警の警務課に所属する30歳の巡査です。巡査は2024年10月、当時14歳の少女に現金を渡す約束をし、みだらな行為をした不同意性交などの疑いで逮捕、起訴