お笑いトリオ・トンツカタンが１７日、都内で行われた、芸能事務所・タイタン主催の「タイタンライブ」に出演。１８日に行われるプロダクション人力舎主催のお笑いライブをもって解散するが、解散前夜に渾身（こんしん）のネタを披露した。開店したてで客入りが止まらないコンビニを舞台にしたネタを披露。お抹茶（３６）が店長、櫻田佑（３６）が店員、森本晋太郎（３６）が公共料金を支払いに来た客を演じ、櫻田が「公共料金