東京証券取引所が、不正会計が発覚したモーター大手ニデックに対し、上場契約違約金の最高額となる9120万円を科す検討に入ったことが17日分かった。株式上場を継続しながら内部管理体制の改善を促す「特別注意銘柄」に昨年10月指定していた。上場契約違約金は、市場区分や時価総額に応じて上場規則で定められている。東証プライム市場に上場する時価総額5千億円以上の企業に対する違約金の最高額は9120万円。特別注意銘柄は