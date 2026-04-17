元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（29）が17日、自身のインスタグラムを更新。卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）とのツーショットを公開した。古賀さんは福原さんと並んだツーショットを公開。「今日はじめましてでした福原愛さん」と初対面だったことを明かし、「とってもお綺麗で興味深いお話ありがとうございました」と思いをつづった。古賀さんは黒のパンツにジレを合わせたコーデを披露