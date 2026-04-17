「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）中日が痛恨の逆転負け。２連敗で借金は今期ワーストを更新する「９」となった。柳が巧みな投球術で阪神打線を眠らせる中、目を覆いたくなるようなプレーが六回に飛び出した。中堅に飛んだ佐藤輝の打球に対し、中堅・花田と左翼・細川が交錯し、花田のグラブからボールがこぼれた。全力疾走していた佐藤輝は一気に三塁まで進み、記録も失策とはならず、三塁打に。右腕は無死三塁から