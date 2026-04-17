ボートレース住之江の「第４４回全国地区選抜戦」は１７日、予選２日目が行われた。北村寧々（２４＝長崎）は５号艇で出走の５Ｒ、スリットからグイグイ足を伸ばすと、ジカまくりした表健太の上を行く二段まくりを披露。１着でゴールを駆け抜けた。「北村選手はめちゃくちゃ出て行く」と６１号機は初日からピットで評判の噴き上がり。「いいですね。レースに行ったら一番分かります。行き足から伸びはまだ誰にも負けてないです