ボートレース大村の「ＲＳ第９戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」が１８日、開幕する。楠将太郎（２４＝埼玉）がエンジン抽選で引き当てたのは２０号機。前節、石倉洋行が優出は逃したが、節間通じて上位の動きをみせていた。「ペラはそのまま行きました。握り込みの鈍さは感じたけど、下がることはなかった。班でもそこまで変わらなかった」と調整の余地は残すが、悲観することはなさそう。昨年１１月以降の勝率は