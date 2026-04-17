ボートレース若松の「北九州市長杯Ｍｏｏｏｖｉ・Ｇｒｕｕｎ開設記念競走」は１７日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。武富智亮（３７＝佐賀）は前半６Ｒは２コースから１Ｍ差して、城間盛渚とバックで２番手争い。２Ｍ全速ターンで突き放し２着とした。後半１０Ｒは逃げて白星。得点率７・８６の予選６位で準優に進出した。「悪くはないし押してはいるが加速感がない。立ち上がりは３日目の方が良かった。４日目はも