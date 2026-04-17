ボートレース桐生のＧ?「開設７０周年記念赤城雷神杯」は１７日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の白井英治（４９＝山口）が逃げ快勝。Ｇ?は１４回目、通算１２３回目の優勝を飾った。優勝戦は枠なりの３対３。コンマ０５のトップスタートから先マイを果たすと、バックで早々にケリをつけ、そのままゴールを駆け抜けた。予選は３位通過だったものの、トップ通過の石野貴之、２位・馬場貴也が１号艇で敗戦。唯一、逃げた白