◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（１７日、東京・有明コロシアム）レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、５位の東京ＧＢはホームで首位のサントリーに０―３で敗れ、６位に順位を落とした。金曜ナイター開催にもかかわらず、９０２８人の大観衆が来場したが、勝利を届けられず。カスパー・ヴオリネン監督は「シンプルにいら立ちを感じているよ。平日にこれだけのお客さんが来てくれて、全てがそろった中でストレ