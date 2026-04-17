◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）７回に２番手で登板した中日・根尾昂投手が１死から森下に決勝ソロを浴び、今季初黒星を喫した。８日にプロ初勝利を挙げるなど、今季は過去５試合無失点。初めて許した得点が痛恨の１点となった。先頭の中野から空振り三振を奪った後の初球。１５０キロが真ん中に入り「入りのまっすぐは、点差的にもケアして投げるべきところ。甘く入ったのが事実ですし、ミスなくしっ