◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島・持丸泰輝捕手が４年ぶりに１軍出場した。高卒７年目捕手は８回の守備から出場。８回１死一塁の場面で、神里の二盗をアウトにした。開幕１５戦目で今季チーム初の盗塁阻止。「盗塁阻止ができていない中で、なんとか自分がという思いは強かった」と胸を張った。旭川大高（現・旭川志峯）から１９年育成ドラフト１位で入団。２２年に１軍デビューし５