◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）阪神・藤川球児監督が出場選手登録を抹消したルーカスについて言及した。「出力が最初にリリーフで登板していたところから先発になって落ちましたから。本人と投手コーチと話し合いを持ったところ、少し先発用に出力を落としてバランスがうまくとれなかったというところでしたから、ファームで１イニング、２イニングというのを何回か繰り返して、出力を上げていく。