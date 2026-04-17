◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）中日が、痛恨の逆転負けで借金は今季ワースト９に膨らんだ。過去、両リーグで借金９以上を背負って頂点に立ったチームはなく、データ上で優勝確率は０％となった。１点リードの６回に、まさかのプレーから失点を許した。先頭の佐藤の左中間への飛球を花田と細川が激突して落球した。三塁打になり、好投していた柳が大山に同点打を浴びた。２番手の根尾が７回に森下に決