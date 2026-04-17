繊維メーカーで構成される日本化学繊維協会の内川哲茂会長は、中東情勢の影響について、ナフサから作られる原材料は確保できているとした一方、価格転嫁には理解を求めました。日本化学繊維協会・内川哲茂会長「ナフサを使った誘導体を原材料に化学繊維は製造されておりますので、その点に関しては今のところ、私どもで原材料の確保は十分にできている」化学繊維協会の内川会長はこのように述べたうえで、現時点で大きな減産を計画