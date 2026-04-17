イランのアラグチ外相は先ほど、自身のSNSを更新し、「レバノンでの停戦に合わせ、停戦期間の残りの間、ホルムズ海峡におけるすべての商船の通航は、完全に開放されると宣言する」と投稿しました。一方、イランメディアは軍高官の話として、商船はイランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊の許可を得て、指定されたルートで通過する必要があると伝えています。