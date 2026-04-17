俳優の内藤剛志さん（70）が主演する、劇場版『旅人検視官 道場修作』（6月12日公開予定）に南果歩さんが、亡き妻役で出演することが発表され、その最新映像が公開されました。本作は、2時間サスペンスドラマを映画化した作品で、伝説の元検視官が亡き妻のノートを手に旅をする物語です。旅行先の愛媛県で遭遇した今回の事件が、20年前の未解決事件につながっていきます。南さん演じる亡き妻・由美子は、ドラマシリーズで登場しな