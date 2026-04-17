日本代表MF佐野海舟と同MF川〓颯太の所属するマインツの今季の欧州大会での旅路が幕を閉じた。2016−17シーズンに参戦したUEFAヨーロッパリーグ以来となる欧州の舞台に臨んだマインツ。カンファレンスリーグ（ECL）に出場すると、リーグフェーズでは7位に入り、ノックアウトフェーズのラウンド16にストレートイン。16強ではSKシグマ・オロモウツ（チェコ）を下し、ベスト8進出を果たしていた。準々決勝ではストラスブール（