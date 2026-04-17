フリースタイルスキー・モーグルでミラノ・コルティナ五輪代表の中尾春香（２４）が驚きの姿を公開した。雑誌「Ｓａｆａｒｉ」の撮影で、デニムに白のミニタンクトップ姿で見事な腹筋を披露した様子など競技の時とは別人のような姿を公開。ＳＮＳなどでは「モデルや」、「春香さん、、、綺麗すぎ」、「スタイル良すぎです！！」、「超絶美人さん」、「こんな綺麗なモデルさん見たことない」、「てかモデルよりモデル！！全身が