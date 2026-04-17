◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）今季初先発したプロ１３年目右腕の平良拳太郎が、６回３安打１失点、６奪三振と好投し、シーズン１勝目を挙げた。「今日みたいなピッチングが続けられたら、中６日で回れると思う。それをしっかりできるように、コンディショニングだったりを整えていきたい」左打者の内角へカットボールを効果的に操り、丁寧に打ち取っていった。打席では１−１で迎え