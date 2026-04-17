ＴＢＳの吉村恵里子アナウンサーが、半袖ショットを公開した。１７日にインスタグラムで「春って短いですよねえ弘前は桜が満開だそうです」と始めて、「春をもう一度楽しむために北へ旅するのもいいなあ＃半袖＃まだ４月」とつづり、ブラウンの半袖Ｔシャツ姿などをアップした。この投稿には「才色兼備」「かわ夏い！」「めっちゃ癒される」「有村架純さんと間違えた」「似合いすぎて最高」「爽やかですね」「瞳に吸い込