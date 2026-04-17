元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）が17日に公式YouTubeチャンネルを更新。腕時計を巡り、まさかのエピソードを明かす場面があった。自身が公式アンバサダーを務めるビンテージ時計専門店の入社式に出席した宮迫。そこで就任記念として「シチズンホーマー国鉄鉄道時計（名局）」が贈呈されると「僕より5年も前に生まれた時計をいただきました!」と笑顔をみせていた。また「これなら老眼の僕でもはっきりと見えま