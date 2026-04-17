東京の都電荒川線に、豪華寝台列車を手がけたデザイナーによるリニューアル車両が登場しました。「昭和の都電」をイメージしたという山吹色が目をひく車両は、JR九州の豪華寝台列車「ななつ星in九州」などを手がけた工業デザイナーの水戸岡鋭治さんがデザインしました。工業デザイナー 水戸岡鋭治さん「このたび夢のような仕事をやることができて、私のデザイン活動の中では最後に近い仕事のひとつとして完成することができました