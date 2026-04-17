◇パ・リーグ楽天1―0ロッテ（2026年4月17日楽天モバイル）楽天は今季初のサヨナラ勝ち。延長11回、試合を決めたのは楽天・村林一輝だった。0―0のスコアレスで延長戦に突入し、迎えた延長11回2死三塁。それまで4打数無安打、全て内野ゴロに倒れていた村林だが、積極性を失うことはない。ロッテ・坂本が投じた初球の直球を迷いなく振り抜く。痛烈な打球が三遊間を抜け、サヨナラの左前打となると、村林は右手を天に向