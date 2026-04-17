元NGT48で女優の本間日陽（26）が、17日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。本間は発売中の「週刊プレイボーイ」で水着グラビアを飾っており「週プレオフショットデジタル写真集も好評で嬉しいです〜」と、シースルーの衣装からブルー系のビキニ姿が透けるようなオフショットを披露した。ファンからは「オフショ爆撃あざっす」「笑顔は相変わらずあどけないそれがいい！」「輝く美しさを見事に具現