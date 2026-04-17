イギリス・ロンドン市内の在英イスラエル大使館などが集まるエリアで多数の不審物が見つかったとして、ロンドン警視庁が警戒を強化しています。ロンドン警視庁によりますと、周辺に大使館や大使公邸が集まる「ケンジントン公園」で複数の不審な不法投棄物が発見され、警察官が防護服を着て状況を調べているということです。ロンドン警視庁の対テロ警察部門が16日夜、オンラインで共有された動画を調べていて、動画の中には、あるグ