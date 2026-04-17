メディアアーティストの落合陽一さん、作家・タレントのモモコグミカンパニーさん、デザイナーの山本卓身さんが、『TOKYOROOMS展 〜40の部屋、40通りの生き方〜』（4月18日から5月17日まで開催）の内覧会に登場しました。この展覧会は、アーティスト、デザイナー、建築家、華道家、エンターテイナーなど多様なクリエーターが“6畳ワンルーム”の空間を舞台に、それぞれの価値観や生き方を“部屋”で表現する体験型展覧会です。開催