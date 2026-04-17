シンガー・ソングライター松任谷由実（72）が17日、ニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（金曜午後10時）に出演。13日に発表した虫垂炎について言及した。「私、盲腸の手術をすることになって。ちゃんとした手術って…といっても盲腸だから穴開けるだけなんでしょ？」と切り出した。「薬で散らすっていうこともできたんだけど、ステージで飛んだり跳ねたりするし、取っちゃった方がいいっていうことで」と説明。