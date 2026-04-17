「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）阪神は逆転勝ちで連敗を２で止めた。首位・ヤクルトが敗れたため、０・５差に迫った。七回、森下が決勝弾を放ち、１点差勝利。藤川監督は「重いゲームでしたから、チャンスを待つと。クリーンアップの３番、４番と大山も入れてね。非常に期待していますから、いいホームランでしたね」と振り返った。１点を追う六回は佐藤輝の左中間の飛球を追った中日の中堅手・花田、左翼手・細