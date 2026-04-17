新潟市中央区のパン店で4月16日、男が店の包丁を奪って女性店員を脅し、ケガをさせた事件で、警察は現場近くで銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕していた男を強盗致傷の疑いで再逮捕しました。 強盗致傷の疑いで再逮捕されたのは、新潟市中央区南笹口の無職・袖山修容疑者（77）です。 この事件は16日朝、新潟市中央区万代のバスセンター1階のパン店に押し入った男が店の包丁を奪い、20代の女性店員に対して「金を出せ」など