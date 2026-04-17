今年でデビュー５２周年を迎える３人組ロックバンド・ＴＨＥＡＬＦＥＥが１７日、東京ガーデンシアターで、バンドとしては前人未到となる自身通算３０００本目となる公演を行った。ライブには約６２００人のファンが集結。記念すべき瞬間の目撃者となった。音楽史に新たな金字塔を打ち立てる公演は、１曲目「ＨＥＡＲＴＯＦＲＡＩＮＢＯＷ」で幕を開けた。代表曲である「星空のディスタンス」で会場の熱気が急上昇。アン