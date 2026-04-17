脳科学者の中野信子氏（51）が17日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・40）にコメンテーターとして出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された事件を巡る報道について私見を語った。番組でコメントを求められた中野氏は「本当に嫌なニュースで、私もなるべく見ないようにしていたんですけれ