「赤城雷神杯・Ｇ１」（１７日、桐生）１号艇の白井英治（４９）＝山口・８０期・Ａ１＝がインから逃げて勝利。通算は１２３回目、Ｇ１は１４回目となるＶを飾った。２着には４号艇の土屋智則（群馬）、３着には２号艇の藤原碧生（岡山）が入り、３連単は１３１０円の人気決着となった。進入は枠なりの３対３。インからコンマ０５のトップＳを決めた白井が先マイに持ち込んだ。外の全ての攻めを封じてバックは独走態勢。その