コントユニット「ダウ９００００」主宰の蓮見翔が、１７日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「爆笑問題のコントテレビの話」に出演。戯曲賞受賞を振り返った。蓮見は、脚本・演出を手がけた舞台「ロマンス」で今年２月、?演劇界の芥川賞?とも呼ばれる「第７０回岸田國士戯曲賞」を受賞した。爆笑問題の太田光が「賞で判断する連中にとって、お前が芝居をやりやすい状況ができたっていうのはデカいよな」というと、蓮見も「絶