巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が１７日のヤクルト戦（神宮）に「４番・三塁」で先発。２試合連発となる４号ソロを放ち復調をアピールした。７―０で迎えた９回、ダルベックは相手５番手・荘司が投じた内角高めのチェンジアップにバットを振り抜いた。打った瞬間、確信の表情。打球は左翼スタンド中段に飛び込み、大きな歓声を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを一周した。試合後には「状態としては上がってきた」