巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が１７日のヤクルト戦（神宮球場）に先発。来日最長となる７回９４球を投げ、２安打無失点と好投し、来日初勝利を手にした。打線が初回に一挙４得点の猛攻を見せ、その援護を受けたウィットリーは、２安打許しながらも無失点の立ち上がりを披露。３回に自身も押し出し四球を選ぶなど追加で３点の援護をもらうと、その直後から３イニング連続で三者凡退とテンポよく投げ、ヤクルト打