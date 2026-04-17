◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島は投手陣が今季ワーストの１０四死球と制球に苦しみ、ＤｅＮＡに敗れた。同カードは昨季から６連敗。４位から順位変動はないが、５位のＤｅＮＡに０・５ゲーム差に迫られた。制球難に苦しんだ投手陣に、新井監督は「これだけ四球が多いとなかなか難しい」と厳しい表情で語った。先発・岡本は５回５安打１失点。同点の６回に登板した島内が３失点で勝