タレントのスザンヌが同郷である「くりぃむしちゅー」上田晋也との共演ショットを公開した。１７日にインスタグラムで「今夜４月１７日（金）よる７時〜＃くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん上田さんと山本アナが＠ｋａｗａｃｈｉｂａｓｅ＿ｒｙｕｅｉｓｏｕに降臨しあわせだったなぁ楽しかったな」とつづり、上田とスザンヌが談笑する姿などをアップした。「プライベートでもお買い物たくさんしてくれて上田さん男前すぎまし