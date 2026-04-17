ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１７日、東京・赤坂Ｂｉｚタワーで行われた「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ“ナイトグラフィーイルミネーションｂｙＧａｌａｘｙＷｉｔｈＭＥ：Ｉ”」に出席した。２周年を迎えた節目を祝い、特別仕様のイルミネーションが用意された。意外にも点灯式への参加は初めてといい、ＳＵＺＵは「とてもうれしい気持ちでいっぱいです。この瞬間を皆さんと共有できたら」と笑顔。ＭＩＵも「このよ