映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）のアンバサダーに西野七瀬さん（31）、HIKAKINさん、チョコレートプラネットの長田庄平さん（46）、松尾駿さん（43）が決定しました。映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され全世界で累計興行収入2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目です。前作もアンバサ