「楽天１−０ロッテ」（１７日、楽天モバイル最強パーク）ロッテは延長１１回サヨナラ負けで連勝は２で止まり、再び最下位に転落した。５番手坂本が２死三塁のピンチを招くと、村林にサヨナラ打を浴びた。ＷＢＣ日本代表の種市が今季初先発。７回９１球を投げて５安打無失点、６奪三振の好投。打線の援護がなく勝敗はつかなかった。「昨日、一昨日と中継ぎをたくさん使っていたのでその中でストライク先行で行けたのは良か