超迷惑な“スケジュール作戦”は突っぱねることに成功。スケジューリングの問題じゃないんですよね…娘はまだ生後3カ月。家事が追いつかないのは仕方ないのでは？ 向上心を押しつけるな〜！でも娘が生後6カ月を過ぎたころ、またズレたことを言い始めて…!?>>【まんが】どうして妻は努力しない？(ウーマンエキサイト編集部)