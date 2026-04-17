シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が17日、自身がパーソナリティーを務める「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（金曜後10・00）に出演。虫垂炎と診断され、手術を受けることについて言及した。冒頭に「さてね、私、盲腸の手術をすることになって」と改めて報告。「ちゃんとした手術って…と言っても、盲腸だから、穴開けるだけなんでしょ?薬で散らすっていうこともできたんだけど、やっぱりステージで跳んだ