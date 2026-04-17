「日本ハム３−５西武」（１７日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負けで３連敗。借金２となった。試合後、新庄監督は１軍初昇格でいきなりスタメン、初打席で初安打を放ったドラフト３位の大塚について「大塚くんおめでとうございます。あとご家族の皆さんもおめでとうございます。大したもんですよね。最初の打席で変化球をあそこに持っていくですから。ここからがスタート。思い切って暴れてほしい」と称賛した。ファ