2026年4月16日、韓国メディア・ソウル経済は、国際通貨基金（IMF）が韓国の対GDP比の政府債務（一般政府債務・D2）比率について、数年以内に60％を超え、31年には63％台まで上昇するとの見通しを示したと報じた。IMFは韓国の債務増加スピードに対し、ベルギーと共に「相当な増加（significant increase）」が見られる国として警告を発している。記事によると、IMFが発表した「財政モニター4月号」において、韓国の今年の債務比率は