ゲーム会社のセガは17日、JESU（一般社団法人日本eスポーツ協会）公認タイトルの『ぷよぷよ』シリーズについて、ゆうき選手・きーくん選手の2人が小学生初のJESU公認プロライセンスを取得したことを発表しました。発表によると、2人はセガの公式大会で優秀な成績を収めていましたが、これまでセガの運営規定に定める年齢制限によりプロライセンス推薦を保留していたといいます。今回、2月のJESU公認プロライセンス制度改定で年齢制