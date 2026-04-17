【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比29銭円高ドル安の1ドル＝158円86〜96銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1802〜12ドル、187円58〜68銭。米国とイランとの戦闘終結に向けた再協議の進展への期待から、相対的に安全資産とされるドルを売って円を買う動きが先行した。